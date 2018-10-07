2018-10-07T08:13:38+03:00
Общество

Метеорологи: по Прикамью прошел смерч

Скорость ветра превышала 25 метров в секунду
Андрей МАТЛИН
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На севере Прикамья смерч натворил бед.На севере Прикамья смерч натворил бед.
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В середине сентября на север Пермского края обрушился настоящий шторм. В Красновишерске шквал снес крыши с 14 зданий, при этом скорость ветра первышала 25 метров в секунду. Порывы ветра до 20 метров в секунду были зафиксированы в Чердыни и Усть-Черной.

Изучив космические снимки, синоптики из ГИС-центра Пермского университета пришли к выводу, что на севере Прикамья бушевал самый настоящий смерч. Это доказывает расположение поваленных смерчем деревьев.

- Наличие сплошных ветровалов показывает, что скорость ветра при шквале в Красновишерске могла превышать 25 метров в секунду. - Случаев смерчей в сентябре в Пермском крае до сих пор не было. Подобное явление можно отнести к числу исключительно редких.

Как напоминают пермские метеорологи, в нынешнем десятилетии это четвертый подтвержденный в Пермском крае случай смерча. До этого смерчи наблюдались в июле 2015 года в Гайнском районе и 27 июня 2017 года в Перми.

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