В Пермском ботаническом саду университета возобновляются уникальные экскурсии по ночам

СЕГОДНЯ 07:32 2018-10-07T07:32:11+03:00

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- В рамках благотворительного проекта «Пальмовая ветвь» 11, 18 и 25 октября состоятся уникальные экскурсии по ночному Ботаническому саду Пермского университета, - сообщили организаторы. - Не забудьте взять с собой фонарики или заряженный телефон с подсветкой. Во время ночной прогулки по тропинкам сада мы посмотрим разные растения, узнаем легенды про них, увидим 120-летнюю финиковую "царь-пальму", бананы, дерево из Пермского периода, самую большую кувшинку в мире, цветок которой выходит из воды только на три ночи, меняя каждый раз цвет, а днём прячется в воду и многое другое.

Предварительная регистрация на экскурсии не требуется. Но вместо приобретения входного билета необходимо будет сделать благотворительный внос в 250 рублей на развитие ботанического сада. Сделать это можно и онлайн на сайте университета, а чек предъявить при входе.