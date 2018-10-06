Два пермских театра признаны лучшими в стране

СЕГОДНЯ 13:16 2018-10-06T13:17:36+03:00

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Компания «Яндекс» запустила проект «Я в театре», посвященный современному театру и культурной жизни. На сайте проекта появился рейтинг «19 лучших российских театров за пределами Москвы и Петербурга». Среди избранников «Яндекса» - «Театр-Театр» и Пермский театр оперы и балета.

Вот как характеризуют их авторы проекта:

«Театр-Театр». Театр высокого класса, с концептуальной малой сценой, с собственным оркестром, дорогими костюмами и декорациями и прицелом на бродвейский стиль. Борис Мильграм за время своего руководства театром собрал сильную труппу, подтянул художников и режиссеров первого дивизиона и сам поставил на главной сцене свои лучшие спектакли, из года в год получающие номинации на «Золотую маску».

«Пермский театр оперы и балета. С тех пор как руководить театром стал Теодор Курентзис, в Пермь на спектакли стали летать даже частными самолетами. На мастер-классы по дирижированию успевают записаться только преданные поклонницы маэстро, а отловить билеты на его концерты уже много лет кажется невозможным. Но помимо Курентзиса и его ансамбля MusicAeterna в театре есть еще один центр притяжения - отличная балетная труппа».