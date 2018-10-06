2018-10-06T10:21:22+03:00
Происшествия

Взял покататься: в Прикамье отец угнал автомобиль у своего сына

Возбуждено уголовное дело
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: Евгения ГУСЕВА
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22-летний житель Нытвы обратился в полицию с заявлением об угоне. Молодой человек сообщил, что у него пропал автомобиль «Опель Астра».

- Сотрудники полиции установили, что накануне к молодому человеку приходил в гости его отец, который взял дополнительный комплект ключей от автомобиля, принадлежащего сыну, и угнал его, - рассказали в пресс-службе краевой полиции.

Автомобиль вскоре был найден. А 46-летний отец владельца машины явился в полицию с повинной.

Тем не менее было возбуждено уголовное дело по факту неправомерного завладения транспортного средства без цели хищения. Данная статья Уголовного кодекса предусматривает в качестве наказания штраф до ста двадцати тысяч рублей, ограничение свободы на срок до трех лет и даже лишение свободы на срок до пяти лет.

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