В Прикамье волонтеры выходят на поиски 61-летнего мужчины, который страдает потерей памяти

СЕГОДНЯ 09:55 2018-10-06T09:55:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу, 6 октября, волонтеры выходят на поиски 61-летнего Сергея Аркадьевича Третьякова. Мужчина ушел из дома в деревне Ракино Чернушинского района еще 29 июня и с тех пор его видели.

Ситуацию осложняет то, что пенсионер страдает потерей памяти: теряется во времени и возвращается в прошлое, а также у него случаются приступы эпилепсии.

Приметы пропавшего: рост примерно 165 сантиметров, волосы темные с сединой, глаза голубые. Особые приметы: сломанный, приплюснутый нос и большие торчащие уши.

Был одет в коричневый пиджак, темно-серые брюки, темную рубашку, на ногах - черные резиновые сапоги.

Всех, кто видел мужчину или знает, где он находится, просят позвонить по телефонам 8-950-44-88-388 или 02. Также можно помочь в поисках мужчины. Телефон волонтеров 8-902-47-91-444.

Место сбора волонтеров - отдел МВД РФ Чернушинского района, в 14 часов 6 октября.