2018-10-06T09:55:53+03:00
Происшествия

В Прикамье волонтеры выходят на поиски 61-летнего мужчины, который страдает потерей памяти

Сергей Аркадьевич Третьяков ушел из дома еще 29 июня
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
Фото: ПСО "Поиск пропавших детей - Пермь и ПК".Фото: ПСО "Поиск пропавших детей - Пермь и ПК".
Изменить размер текста:

В субботу, 6 октября, волонтеры выходят на поиски 61-летнего Сергея Аркадьевича Третьякова. Мужчина ушел из дома в деревне Ракино Чернушинского района еще 29 июня и с тех пор его видели.

Ситуацию осложняет то, что пенсионер страдает потерей памяти: теряется во времени и возвращается в прошлое, а также у него случаются приступы эпилепсии.

Приметы пропавшего: рост примерно 165 сантиметров, волосы темные с сединой, глаза голубые. Особые приметы: сломанный, приплюснутый нос и большие торчащие уши.

Был одет в коричневый пиджак, темно-серые брюки, темную рубашку, на ногах - черные резиновые сапоги.

Всех, кто видел мужчину или знает, где он находится, просят позвонить по телефонам 8-950-44-88-388 или 02. Также можно помочь в поисках мужчины. Телефон волонтеров 8-902-47-91-444.

Место сбора волонтеров - отдел МВД РФ Чернушинского района, в 14 часов 6 октября.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24