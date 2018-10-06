В Перми маршрутный автобус наехал на пенсионерку

СЕГОДНЯ 08:32 2018-10-06T08:32:27+03:00

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В пятницу, 5 октября, около 17 часов в Перми 66-летняя женщина решила перейти улицу Тургенева напротив Сбербанка. Переходила дорогу она посередине квартала, где не было ни светофора, ни «зебры». В это время по улице Тургенева двигался автобус 68-го маршрута, который наехал на пешехода. .

- Потерпевшая получила травму головы, ей назначено амбулаторное лечение, - рассказали в пресс-службе краевой полиции. - По факту ДТП проводится проверка.

Тем временем суд приговорил 28-летнего жителя Кунгурского района, который выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовой тягач, к трем годам двум месяцам лишения свободы в колонии-поселении. В результате этой аварии, которая произошла 4 апреля на трассе Пермь-Екатеринбург, пассажир легкового автомобиля погиб. Отягчающим обстоятельством для водителя стало его опьянение.