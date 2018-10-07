2018-10-07T06:28:16+03:00
Общество

Пермяка оштрафовали на полторы тысячи за то, что поставил машину у своего дома

В суде решили, что место, где растет трава, - это газон
Андрей МАТЛИН
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Суд штраф не отменил.Суд штраф не отменил.
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Житель микрорайона Парковый в Перми поставил свой автомобиль возле своего дома. Автоинспекторы оштрафовали его на 1500 рублей.

Рассерженный водитель со штрафом не согласился. И подал апелляцию в Дзержинский районный суд. Он уверял, что поставил машину на придомовой территории, которая является собственностью жильцов дома, и поэтому не мешал движению транспорта и не должен ничего платить.

Однако эти доводы судей не убедили.

- По правилам благоустройства и содержания, территории в городе Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы, запрещается размещать движимые объекты на газонах и цветниках, - объяснили в районном суде. – В документе сказано, что газоном является участок земли с открытым грунтом в определенных границах с существующими на нем зелеными насаждениями или предназначенный для создания зеленых насаждений. Из представленных материалов фото-видео фиксации следует, что автомобиль размещен на участке земли с открытым грунтом с существующими на нем зелеными насаждениями, рядом имеется выделенная асфальтированная полоса.

В итоге суд отказался отменить штраф.

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