2018-10-05T15:46:06+03:00
Общество

Пермские предприятия готовы предоставить комплексные решения цифровизации газовой отрасли

Одной из пермских разработок стала "цифровая труба"
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Фото пресс-службы губернатораФото пресс-службы губернатора
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Делегация Пермского края приняла участие в работе Петербургского международного газового форума. Губернатор региона Максим Решетников отметил, что в этом году краевые предприятия презентовали свою продукцию в новом формате – на стенде был представлен комплекс технологий и систем, которые могут быть использованы для нужд Газпрома. На одном стенде представлены роботы, которые обследуют трубы, датчики, отслеживающие различные параметры, системы управления.

«Сейчас мы формируем основы использования наших цифровых решений на практике. Чтобы технологии пермских компаний действительно нашли широкое применение на предприятиях Газпрома, нужно их протестировать в реальных условиях. Так, например, сканер-дефектоскоп будет опробован на площадке «Газпром трансгаз Чайковский», — отметил губернатор. – Важно, что как у руководства Газпрома, так и у наших предприятий, есть понимание о необходимости использования новых технологий».

Одной из пермских IT-разработок стала «цифровая труба», которая представляет собой единый интерфейс для мониторинга и оперативного управления событиями. Технология контролирует десятки тысяч показателей оборудования и предоставляет инженерам-технологам только те события, которые могут оказать критическое влияние на ключевые производственные процессы. Проект создан на базе отечественной интеграционной платформы AVIST от компании ITPS.

Еще одна уникальная разработка пермских предприятий – многофункциональная транспортная платформа для диагностики труб. Устройство позволяет детально изучать повреждения и анализировать общее состояние трубопровода.

Предприятия Пермского края с ПАО «Газпром» связывают десятилетия сотрудничества. Как отмечает генеральный директор НПО «Искра» Владимир Шатров, сегодня производственное объединение может предложить современные решения для газового гиганта на основе уже имеющихся наработок.

«Бесперебойная работа газопроводной системы предусматривает наличие надёжных газоперекачивающих агрегатов. А это целый ряд систем управления, узлов учета, регулирования подачи газа — это единая комплексная система. На основе газоперекачивающего агрегата мы можем решать различные задачи, стоящие перед газопроводной системой. И по цифровым решениям у нас есть реальное понимание, куда необходимо двигаться. Отмечу, что в последнее время ощущается усиление взаимодействия между региональным Правительством и ПАО «Газпром». У региональных властей есть понимание того, что мы вместе решаем важные и актуальные проблемы», — рассказал он.

Заместитель председателя военно-промышленной комиссии России Олег Бочкарев отметил, что у компаний региона, работающих в кооперации с газовиками, есть большой потенциал для развития. «В Пермском крае есть крупные предприятия с великолепной репутацией и многолетней историей. Новые решения, которые здесь демонстрируются, – это подтверждение развития пермских предприятий», — рассказал Олег Бочкарёв.

Справка:

В состав делегации региона во главе с губернатором Прикамья Максимом Решетниковым вошли 20 предприятий, среди которых ПАО «НПО «Искра», АО «Электротяжмашпривод», завод «Урал», ЗАО «ИнтроСкан Технолоджи», ООО «Эрис», ООО «ЧЗВТ», АО «Новые фитинговые технологии», ГК «ITPS», ЗАО «Предприятие B-1336», АО «ЭР-Телеком Холдинг», АО «Сорбент» и другие. Все предприятия являются участниками «дорожной карты» ПАО «Газпром».

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