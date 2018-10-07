Адвокаты нижегородского «вора в законе» Вовы Вагона, найденного повешенным в прикамской колонии, просят провести проверку

СЕГОДНЯ 13:52 2018-10-07T13:52:35+03:00

За три дня до смерти криминального авторитета перевели в ИТУ в Чердынском районе Пермского края

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Напомним: 21 сентября 54-летнего нижегородского криминального авторитета Владимира Вагина по прозвищу Вова Вагон после отбоя нашли повешенным в камере ИТУ №11, расположенного в Чердынском районе Пермского края. Как сообщают адвокаты, он висел на рукавах своей кофты, привязанных к ручке двери, в "мертвой зоне" от видеокамер.

Приговоренного за покушение на убийство сотрудника правоохранительных органов к 7,5 годам, нижегородского «вора в законе» незадолго до этого перевели в эту колонию из Чусовского района, где он успел отсидеть 2 года.

Тело Владимира Вагина перевезли и похоронили в Нижнем Новгороде.

Адвокаты криминального авторитета подали обращение в СУ СКР по Пермскому краю, предложив забрать расследование обстоятельств его гибели на краевой уровень.

- Кому и зачем потребовался его перевод? Кто конкретно и на каком основании принимал это решение или указания шли из Москвы? Все эти вопросы мы поставили в своем обращении на имя руководителя Следственного комитета Пермского края, - заявил адвокат Владимира Вагина Александр Караваев агентству Primecrime.

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