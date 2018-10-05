В Прикамье водитель, по чьей вине погиб пассажир, отправится в колонию-поселение

СЕГОДНЯ 14:30 2018-10-05T14:30:49+03:00

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28-летний житель Кунгурского района стал виновником ДТП, которое произошло 4 апреля на трассе Пермь-Екатеринбург. Мужчина сел за руль пьяным и потерял контроль над машиной. На большой скорости автомобиль выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовой тягач. В результате пассажир легкового автомобиля погиб, а водитель оказался на скамье подсудимых.

Суд признал 28-летнего водителя виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения и нарушении правил дорожного движения. Мужчина приговорен к трем годам двум месяцам лишения свободы в колонии-поселении, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Тем временем, добрянскому лихачу продлили срок содержания под стражей. Водитель, который гонял по городу пьяный и без прав, арестован до 6 ноября. 23 июля 26-летний водитель устроил гонки в центре Добрянки. Сначала он гонял по проезжей части, а затем свернул на тротуар и едва не сбил нескольких человек, в том числе и детей.