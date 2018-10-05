2018-10-05T14:08:05+03:00
Общество

В Прикамье осудили мужчину, который выкладывал интимные снимки своей знакомой

55-летний житель Добрянки признан виновным в кибер-преступлении сексуального характера
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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За незаконное распространение в СМИ сведений о частной жизни и публичную демонстрацию порнографических материалов осужден 55-летний житель Добрянки. Полтора года мужчина выкладывал в социальную сеть фото и видеоматериалы интимного и порнографического содержания в отношении знакомой женщины против её воли.

- Посты в соцсетях он делал умышленно, неоднократно, с целью публичной демонстрации, - сообщили в краевом следственном комитете. - В это время он находился на территории Пермского края и Самарской области

Приговором Добрянского суда виновному назначено наказание в виде 2 лет 2 месяцев ограничения свободы.

Тем временем, добрянскому лихачу продлили срок содержания под стражей. Водитель, который гонял по городу пьяный и без прав, арестован до 6 ноября.26-летний водитель устроил гонки в центре Добрянки. Сначала он гонял по проезжей части, а затем свернул на тротуар и едва не сбил нескольких человек, в том числе и детей.

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