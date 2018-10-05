2018-10-05T13:13:28+03:00
Общество

В Перми появится памятник Достоевскому и семь новых улиц

Также будет установлен памятник профессору Пермского университета Павлу Преображенскому
Константин КЯКИНЕН
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В микрорайоне Красные казармы в Свердловском районе города появится семь новых улиц. На заседании Общественного совета по топонимике была поддержана идея назвать одну из улиц именем основателя Егошихинского медеплавильного завода Вильгельма де Геннина. Кроме того, в микрорайоне появятся улицы династии Любимовых, Карла Модераха, Василия Татищева, династии Смышляевых, Александра Турчевича и Николая Воронцова.

Также в Перми будут установлены два памятника. В Саду Декабристов поставят монумент русскому писателю, мыслителю, философу и публицисту Федору Достоевскому. Сад примыкает к улице, носящей имя писателя и расположен на линии экскурсионных маршрутов.

Члены Совета единогласно поддержали установку бронзового памятника профессору Пермского университета, первооткрывателю пермской нефти Павлу Преображенскому. Расположить его планируется с правой стороны фасада офиса ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» по улице Ленина, 62.

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