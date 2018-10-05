2018-10-05T12:42:56+03:00
Общество

Пермяк отсудил у туркомпании «Натали тур» приличную компенсацию за испорченный отпуск

Он купил путевки на троих человек в турецкую Аланию, но чартер был отменен
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Пермяк купил три путевки в турецкую Аланию в турфирме «Натали Тур» через сайт. В Турцию он должен был вылететь из Москвы. Пермский турист купил билеты на рейс авиакомпании «Победа» на сумму свыше 20 тысяч рублей по невозвратному тарифу на 30 июня.

В Аланию пермяк должен был вылететь в тот же день, но накануне он получил уведомление по электронной почте о сокращении чартерной программы и отмене всех рейсов с 30 июня. Сдать билеты до Москвы он уже не мог.

Туристическая компания сообщила пермяку, что деньги за путевку будут возвращены, но пермяк их так и не увидел. Житель Перми обратился в суд.

Мотовилихинский суд установил факт нарушения прав потребителя и постановил взыскать с туркомпании более 117 тысяч рублей за путевки, проценты в размере более 4 тысяч рублей и компенсацию морального вреда - 15 тысяч рублей.

Кроме того, на турфирму возложена обязанность по уплате штрафа по Закону «О защите прав потребителей» в размере 68,5 тысяч рублей и госпошлины, сообщили в пресс-службе районного суда.

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