Полиция разыскивает водителя, который в Перми ночью сбил 46-летнего пешехода и скрылся

СЕГОДНЯ 11:03 2018-10-05T11:06:03+03:00

Тот шел по обочине и не собирался переходить дорогу

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Сотрудники УГИБДД по Пермскому краю обращаются к пермякам: автоинспекторы просят откликнуться всех, кто мог быть свидетелем смертельной аварии, которая произошла сегодня ночью в микрорайоне «Кислотные дачи».

Там на обочине дороги был сбит 46-летний пешеход. До больницы его не довезли. Сбивший пермяка водитель скрылся с места ДТП. Полицейские пока не знают, кому принадлежал автомобиль.

- 5 октября в 00.24 часов ночи по улице Бушмакина со стороны улицы Доватора в сторону улицы Ракитная двигался не установленный автомобиль под управлением неизвестного водителя, - сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю. – Возле дома на улице Бушмакина, 18 был сбит пешеход. Сбивший его водитель скрылся с места ДТП. Пешеход не собирался переходить дорогу. Он скончался в машине скорой помощи, когда его везли в реанимацию.

Всех, кому что-либо известно об этом ДТП, просят обратиться в любое отделение полиции или позвонить по телефонам 246-79-00, 261-99-99 или «02» («102».с мобильного телефона). Полицейские гарантируют анонимность позвонившим.