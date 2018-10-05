Полиция разыскивает водителя, который в Перми ночью сбил 46-летнего пешехода и скрылся
Сотрудники УГИБДД по Пермскому краю обращаются к пермякам: автоинспекторы просят откликнуться всех, кто мог быть свидетелем смертельной аварии, которая произошла сегодня ночью в микрорайоне «Кислотные дачи».
Там на обочине дороги был сбит 46-летний пешеход. До больницы его не довезли. Сбивший пермяка водитель скрылся с места ДТП. Полицейские пока не знают, кому принадлежал автомобиль.
- 5 октября в 00.24 часов ночи по улице Бушмакина со стороны улицы Доватора в сторону улицы Ракитная двигался не установленный автомобиль под управлением неизвестного водителя, - сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю. – Возле дома на улице Бушмакина, 18 был сбит пешеход. Сбивший его водитель скрылся с места ДТП. Пешеход не собирался переходить дорогу. Он скончался в машине скорой помощи, когда его везли в реанимацию.
Всех, кому что-либо известно об этом ДТП, просят обратиться в любое отделение полиции или позвонить по телефонам 246-79-00, 261-99-99 или «02» («102».с мобильного телефона). Полицейские гарантируют анонимность позвонившим.