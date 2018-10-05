2018-10-05T10:53:39+03:00
Происшествия

В Перми в трамвае умер мужчина

Причины смерти пока не известны
Елена КОНОВА
Поделиться:
Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Сегодня утром в трамвае № 5 умер мужчина. Это произошло, когда транспортное средство следовало по маршруту в районе Центрального рынка.

- Умершему мужчине около 50 лет, - рассказали в пресс-службе станции «скорой помощи». - Приехавшие на место медики констатировали его смерть. Причины пока не известны.

Ранее мы писали о том, что в Перми произошло смертельное ДТП на Шоссе Космонавтов. ДТП произошло около пяти утра 5 октября. По Шоссе Космонавтов двигался автомобиль Volkswagen Polo, который ехал со стороны улицы 2-я Казанская в сторону Хмелей. На участке между мостом через Мулянку и улицей Аэродромная произошло лобовое столкновение иномарки с автомобилем LADA Largus. Volkswagen Polo отбросило на ограждение дороги и на фонарный столб. Водитель от полученных травм погиб на месте.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Перми появится памятник Достоевскому и семь новых улиц
В Перми начнется суд над одним из подростков, устроившим резню в школе №127
Пермяк отсудил у туркомпании «Натали тур» приличную компенсацию за испорченный отпуск
Полиция разыскивает водителя, который в Перми ночью сбил 46-летнего пешехода и скрылся
В Пермском крае детский лагерь сбрасывал сточные воды в Воткинское водохранилище
В Перми произошло смертельное ДТП на Шоссе Космонавтов
В Пермском крае полицейский возвращался с дежурства и задержал водителя, который хотел скрыться с места ДТП
В Перми полицейские задержали проститутку из Нигерии
В Перми будут ходить две новые маршрутки
В Перми женщина-водитель иномарки сбила 4-летнего ребенка
В Чусовом водитель врезался в пешеходов, четыре человека пострадали
Добрянскому лихачу продлили срок содержания под стражей
Пермяки едят мало мяса и много хлеба и яиц
Министр культуры РФ Владимир Мединский предложил переименовать аэропорт в Перми
Пропавшего в Прикамье 13-летнего подростка нашли живым
Пермский прыгун с трамплина Евгений Климов впервые в истории страны стал чемпионом мира
В Перми заработали «горячие телефоны», по которым предлагают сообщать о проблемах с теплом
Сотрудники пермского УФАС нашли нарушения на печатной фабрике «ГОЗНАК»
В Перми объединили четыре больницы в одно медучреждение
В Прикамье пропал 13-летний подросток
Тимати приедет в Пермь на официальное открытие Black Star Burger и бесплатно раздаст 1000 бургеров