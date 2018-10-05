В Перми в трамвае умер мужчина

СЕГОДНЯ 10:51 2018-10-05T10:53:39+03:00

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Сегодня утром в трамвае № 5 умер мужчина. Это произошло, когда транспортное средство следовало по маршруту в районе Центрального рынка.

- Умершему мужчине около 50 лет, - рассказали в пресс-службе станции «скорой помощи». - Приехавшие на место медики констатировали его смерть. Причины пока не известны.

Ранее мы писали о том, что в Перми произошло смертельное ДТП на Шоссе Космонавтов. ДТП произошло около пяти утра 5 октября. По Шоссе Космонавтов двигался автомобиль Volkswagen Polo, который ехал со стороны улицы 2-я Казанская в сторону Хмелей. На участке между мостом через Мулянку и улицей Аэродромная произошло лобовое столкновение иномарки с автомобилем LADA Largus. Volkswagen Polo отбросило на ограждение дороги и на фонарный столб. Водитель от полученных травм погиб на месте.