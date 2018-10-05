В Перми произошло смертельное ДТП на Шоссе Космонавтов

СЕГОДНЯ 10:12 2018-10-05T10:39:05+03:00

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Трагическая авария произошла сегодня рано утром на Шоссе Космонавтов. Погиб водитель автомобиля Volkswagen Polo – иномарка на полном ходу врезалась в фонарный столб.

- ДТП произошло около пяти утра 5 октября, - сообщили в УГИБДД по Пермскому краю. – По Шоссе Космонавтов двигался автомобиль Volkswagen Polo. Он ехал со стороны улицы 2-я Казанская в сторону Хмелей. На участке между мостом через Мулянку и улицей Аэродромная произошло лобовое столкновение иномарки с автомобилем LADA Largus. Volkswagen Polo отбросило на ограждение дороги и на фонарный столб. Водитель от полученных травм погиб на месте.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку, выясняются все обстоятельства смертельной аварии.

На видео, которое вложил очевидец ДТП на странице ВКонтакте группы «ЧП ДТП Пермь» видно, что Volkswagen Polo превратился в груду искореженного металла.