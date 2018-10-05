2018-10-05T10:08:54+03:00
Общество

В Пермском крае полицейский возвращался с дежурства и задержал водителя, который хотел скрыться с места ДТП

На своей машине он стал преследовать нарушителя, который не выдержал погони и вылетел в кювет
Константин КЯКИНЕН
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фото: ГУ МВД России по Пермскому краюфото: ГУ МВД России по Пермскому краю
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В Кудымкаре вечером старший сержант полиции Николай Патруков возвращался на автомобиле домой после дежурства. На улице Центральной на его глазах произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля «Датсун» сбил 41-летнего пешехода и попытался на большой скорости скрыться с места происшествия.

Сначала полицейский подошел к пострадавшему. Убедившись, что его жизни ничего не угрожает, он попросил прохожих дождаться приезда «скорой помощи». А сам стал преследовать нарушителя. Во время погони тот не справился с управлением, допустил съезд машины в кювет и был задержан старшим сержантом.

Нарушителем оказался 64-летний житель Кудымкара. В отношении него составлен административный протокол по факту оставления водителем места дорожно-транспортного происшествия. Пострадавшего доставили в больницу с различными травмами.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. По предварительным данным, водитель иномарки превысил скорость и допустил съезд на левую обочину, где он и сбил пешехода, сообщили в пресс-службе краевой полиции.

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