В Перми полицейские задержали проститутку из Нигерии

СЕГОДНЯ 09:50 2018-10-05T09:50:43+03:00

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В Перми сотрудники уголовного розыска задержали 25-летнюю гражданку Нигерии. Она призналась, что занималась в Перми проституцией: девушка разместила соответствующее объявление в интернете, а с клиентами встречалась на нейтральной территории.

- Оперативники установили, что задержанная и еще пять ее соотечественниц в возрасте от 19 до 23 лет снимают четырехкомнатную квартиру на улице Василия Каменского, - рассказали в пресс-службе краевой полиции. - Жилье им сдавал местный житель через риэлтерское агентство. При проверке документов выяснилось, что иностранки незаконно проживают на территории России по поддельными визам.

За занятие проституцией на 25-летнюю гражданку Нигерии составили административный договор. Пока все задержанные девушки содержатся в Центре временного содержания для иностранных граждан, где они пробудут вплоть до окончания следствия. Затем их выдворят за пределы России за нарушение миграционного законодательства.