2018-10-05T07:59:24+03:00
Общество

В Перми будут ходить две новые маршрутки

Они соединят микрорайон Ива с улицей Грачева и Липовую гору с Крохалевкой
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Перми появятся новые маршруты автобусов. Они соединят микрорайон Ива с улицей Грачева и Липовую гору с Крохалевкой.

С 8 октября маршрутка 12т свяжет микрорайон Ива с центром Мотовилихи. Микроавтобусы будут следовать по улицам Уинской, Макаренко, бульвару Гагарина, Крупской, КИМ, Грачева. Остановки будут разрешены в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте. Предполагается, что на маршруте будут работать два микроавтобуса в будние дни и один - в выходные дни. Интервал составит 25 минут в час пик.

А с 10 октября будет запущен новый автобусный маршрут №4т. Он соединит микрорайоны Липовая гора и Крохалева. Микроавтобусы в направлении центра города будут следовать от Липовой горы по улицам Героев Хасана, Хлебозаводской, Куйбышева, Солдатова, Лодыгина, Академика Курчатова. Три микроавтобуса будут ходить в будние дни с интервалом в 30 минут. В выходные на линию будут выходить две маршрутки.

Стоимость проезда на новых автобусных маршрутах составит 20 рублей.

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