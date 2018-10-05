2018-10-05T07:44:55+03:00
Происшествия

В Перми женщина-водитель иномарки сбила 4-летнего ребенка

Мальчик госпитализирован в больницу
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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4 октября около 20 часов в Дзержинском районе краевой столицы произошло очередное ДТП. По предварительным данным, 45-летняя женщина-водитель автомобиля «Хендай Солярис» на ул. Заречной сбила 4-летнего мальчика, который переходил дорогу по пешеходному переходу со старшим братом. Ребенок с ушибами и ссадинами доставлен в больницу.

В отношении водителя возбуждено административное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего. Устанавливаются все обстоятельства аварии, сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Ранее мы писали, что добрянскому лихачу продлили срок содержания под стражей. Водитель, который гонял по городу пьяный и без прав, арестован до 6 ноября. Сам лихач и его защитник в суде не возражали против такого решения. Напомним, что 26-летний водитель ВАЗа строил гонки по улицам Добрянки 23 июля.

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