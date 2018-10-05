2018-10-05T07:08:04+03:00
Происшествия

В Чусовом водитель врезался в пешеходов, четыре человека пострадали

У мужчины случился приступ эпилепсии
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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11 сентября в Чусовом автомобиль врезался в толпу пешеходов. Четыре человека получили травмы различной степени тяжести. В ходе проверки выяснилось, что у мужчины случился приступ эпилепсии. При этом, заболевание у него было выявлено только после получения водительских прав.

- По результатам проверки городским прокурором в Чусовской городской суд направлено административное исковое заявление с требованием прекратить действие права управления транспортными средствами из-за наличия медицинских противопоказаний, - сообщили в краевой прокуратуре. - Иск находится на рассмотрении.

Ране мы писали, что добрянскому лихачу продлили арест до 6 ноября. Сам водитель, который гонял по городу пьяный и без прав, не возражал против такого решения. 23 июля 26-летний водитель устроил гонки в центре Добрянки. Сначала он гонял по проезжей части, а затем свернул на тротуар и едва не сбил нескольких человек, в том числе и детей. За лихачом гонялись шесть экипажей ДПС, но остановил пьяного водителя только забор.

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