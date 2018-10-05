Пермяки едят мало мяса и много хлеба и яиц

СЕГОДНЯ 06:21 2018-10-05T06:27:30+03:00

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Результаты исследования, проведенного Пермьстатом, заставляют задуматься. Жители Пермского края в 2017 году потребляют мяса, молока, картофеля, овощей и фруктов меньше установленных медициной норм.

Так, мяса и мясопродуктов пермяки съели в среднем на 13,7% меньше, чем требуют медицинские нормы - вместо 73 кг только 63 кг. Вместо рекомендуемых 325 литров молока жители Прикамья потребили только 230 л. Фруктов вместо 100 кг только 56 кг, овощей вместо 140 кг только 101кг.

Зато хлеба и хлебопродуктов потреблялось больше на 19,8% - вместо рекомендуемых 96 кг все 115 кг. Также по заявлению Пермьстата, пермяки любят есть яйца. В среднем, пермяк в год съедал 269 штук вместо рекомендуемых 260 кг. И если часть сельскохозяйственной продукции в Пермский край завозится из других регионов, то яйцами Пермский край обеспечивает себя полностью. А вот сахар в Пермском крае только привозной.