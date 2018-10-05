Министр культуры РФ Владимир Мединский предложил переименовать аэропорт в Перми

СЕГОДНЯ 06:07 2018-10-05T06:07:44+03:00

По его словам, никто и не помнит, как он называется сейчас

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Большой резонанс вызвало выступление министра культуры России Владимира Мединского в Общественной палате. Он предложил дать аэропортам названия знаменитых людей.

Как рассказал Мединский, ученые Военно-исторического общества уже предложили ряд имен. «Никто не может вспомнить, как сейчас называются аэропорты в Перми. Но ведь город основан первым русским историком и сподвижником Петра Великого – Татищевым. Поэтому логично было бы сменить название», - отметил глава Минкульта.

Также, для аэропорта в Астрахани предлагаются имена Хлебникова и Кустодиева, в Воронеже — Бунина и Платонова, в Орле — Тургенева, в Пензе или Пятигорске — Лермонтова, сообщает РИА Новости.

Напомним, что в прошлом году пермяки выбирали название нового терминала аэропорта. Жители города высказались за сохранение прежнего названия - «Большое Савино».