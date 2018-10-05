Министр культуры РФ Владимир Мединский предложил переименовать аэропорт в Перми
Большой резонанс вызвало выступление министра культуры России Владимира Мединского в Общественной палате. Он предложил дать аэропортам названия знаменитых людей.
Как рассказал Мединский, ученые Военно-исторического общества уже предложили ряд имен. «Никто не может вспомнить, как сейчас называются аэропорты в Перми. Но ведь город основан первым русским историком и сподвижником Петра Великого – Татищевым. Поэтому логично было бы сменить название», - отметил глава Минкульта.
Также, для аэропорта в Астрахани предлагаются имена Хлебникова и Кустодиева, в Воронеже — Бунина и Платонова, в Орле — Тургенева, в Пензе или Пятигорске — Лермонтова, сообщает РИА Новости.
Напомним, что в прошлом году пермяки выбирали название нового терминала аэропорта. Жители города высказались за сохранение прежнего названия - «Большое Савино».