Пропавшего в Прикамье 13-летнего подростка нашли живым

4 Окт. 22:05 2018-10-04T22:08:44+03:00

Он сбежал из Краснокамска в Пермь и два дня бродил по городу

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- Даниила нашли сотрудники полиции на улице Куйбышева в Перми, - сообщила координатор поискового отряда имени Ирины Бухановой Ксения. – Сейчас в оьделение полиции за ним приехали родные.

Напомним: в Краснокамске 2 октября пропал 13-летний школьник. Он отправился на занятия, но до школы так и не дошел. К его поискам подключилась полиция. Информацию о пропавшем мальчике разместили СМИ, в том числе и «КП». Очевидцы сообщили в соцсетях, что его видели в районе пермского автовокзала.

Волонтеры объяви сбор у Центрального рынка на вечер. Но когда они собрались – им позвонили из полиции и сказали, что ребенок нашелся.

Это уже не первый случай, когда он пропадает из дома. В полиции собираются выяснить причину его отлучек.