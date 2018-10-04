2018-10-04T22:08:44+03:00
Происшествия

Пропавшего в Прикамье 13-летнего подростка нашли живым

Он сбежал из Краснокамска в Пермь и два дня бродил по городу
Андрей МАТЛИН
Поделиться:
Мальчика нашли у автовокзала.Мальчика нашли у автовокзала.
Изменить размер текста:

- Даниила нашли сотрудники полиции на улице Куйбышева в Перми, - сообщила координатор поискового отряда имени Ирины Бухановой Ксения. – Сейчас в оьделение полиции за ним приехали родные.

Напомним: в Краснокамске 2 октября пропал 13-летний школьник. Он отправился на занятия, но до школы так и не дошел. К его поискам подключилась полиция. Информацию о пропавшем мальчике разместили СМИ, в том числе и «КП». Очевидцы сообщили в соцсетях, что его видели в районе пермского автовокзала.

Волонтеры объяви сбор у Центрального рынка на вечер. Но когда они собрались – им позвонили из полиции и сказали, что ребенок нашелся.

Это уже не первый случай, когда он пропадает из дома. В полиции собираются выяснить причину его отлучек.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пермский прыгун с трамплина Евгений Климов впервые в истории страны стал чемпионом мира
В Перми заработали «горячие телефоны», по которым предлагают сообщать о проблемах с теплом
Сотрудники пермского УФАС нашли нарушения на печатной фабрике «ГОЗНАК»
В Перми объединили четыре больницы в одно медучреждение
В Прикамье пропал 13-летний подросток
Тимати приедет в Пермь на официальное открытие Black Star Burger и бесплатно раздаст 1000 бургеров
В Перми дисквалифицирован директор УК, виновной в падении наледи на голову 9-месячной малышки
Пермяк отсудил двойную стоимость бани
Пермяка, убившего соседку в подъезде, приговорили к 16 годам заключения
«Газпром» и Пермский край расширят границы сотрудничества
Пермский край готов к переходу на цифровое телевещание
В Перми бомбила снял деньги с банковской карты, которая выпала из кармана пассажира
В Прикамье женщина купила три иномарки и разорилась на транспортном налоге
В Прикамье задержали угонщиков, которые скрылись с места ДТП
В Березниках сбили двух пешеходов, один из них скончался
Пермские спасатели помогли бездомной собаке спуститься с крыши 16-этажного дома
В Перми будет ходить маршрутка 4т «Липовая гора - микрорайон Крохалева»
В Перми иномарка сбила 8-летнего школьника на тротуаре
На Петербургском газовом форуме представлены уникальные разработки пермских предприятий
В Перми отремонтируют здание детско-юношеского центра имени Василия Соломина
44-летний пермяк, пропавший в августе, найден мертвым
В Прикамье осуждены гастролеры, которые напали на дом 90-летнего ветерана войны и связали его дочь
В Перми осужден торговец кокаином
В Райском саду Мотовилихи ремонт ротонды завершится 20 октября
Водитель, который устроил массовую аварию с пострадавшими в Перми, 21 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД
Главу Ныробского поселения подозревают в присвоении бюджетных средств