Пермский прыгун с трамплина Евгений Климов впервые в истории страны стал чемпионом мира

4 Окт. 21:15 2018-10-04T21:15:33+03:00

На Олимпиаде в Южной Корее Евгений был седьмым. Фото: архив "КП".

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Церемония награждения победителей летнего Гран При по прыжкам на лыжах с трамплина прошла в германском Клингентале. Главный трофей торжественно вручили 24-летнему пермскому летающему лыжнику Евгению Климову.

Сейчас Евгений Климов тренируется в Подмосковье, но тренирует его пермский наставник Александр Гаранин.

- Это историческое достижение для всего российского спорта – впервые в истории россиянин стал победителем этого турнира, - отметили в минспорта Московской области.

- Пермский летающий лыжник Евгений Климов совершил историческую победу - впервые в истории сборной России он выиграл летний Гран При по прыжкам на лыжах с трамплина, - присоединились к поздралениям и в министерстве физкультуры и спорта Пермского края. - Климов перехватил лидерство в общем зачете и не подпускал конкурентов близко. Его отрыв от «серебряного» Карла Гейгера составил более 100 очков.

Евгений Климов - бывший двоеборец, который после Олимпиады в Сочи перешёл в чистые прыжки. На Олимпиаде в Пхенчхане он занял 7 место. В январе прошлого года он поднялся на «бронзовую» ступеньку пьедестала этапа самого престижного турнира летающих лыжников «Турне Четырёх Трамплинов».

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