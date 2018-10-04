В Перми заработали «горячие телефоны», по которым предлагают сообщать о проблемах с теплом

СЕГОДНЯ 19:09 2018-10-04T19:09:32+03:00

Звонки будут принимать в администрациях районов и в гордепартаменте ЖКХ

Изменить размер текста: A A

- Отопительный сезон в Перми начался с 20 сентября, - сообщили в пермской мэрии. - На запуск отопления в жилые дома отводится две-три недели. Это время необходимо для настройки гидравлических режимов. Сейчас тепло подано в 92 процента жилых домов, ведутся работы по устранению локальных аварийных ситуаций на сетях.

В администрации Перми сообщили телефонные номера «горячих линий», которые начали работать в каждом районе города и департаменте ЖКХ. Звонки будут принимать в будние дни: с понедельника по четверг - с 9.00 до 18.00, в пятницу - до 17.00.

- На «горячую линию» необходимо сообщить адрес помещения, краткое описание проблемы (отсутствует отопление в доме или в квартире, наблюдается неравномерный прогрев отопительного прибора по стояку), фамилию, имя, отчество, по желанию - контактный телефон, - объяснили в мэрии. - Специалисты районных отелов ЖКХ примут обращение, поставят адрес на контроль. При необходимости к решению вопроса будут привлечены надзорные ведомства.

Телефоны «горячих линий»

Дзержинский район - 246-61-37Индустриальный район - 227-94-14

Кировский район - 283-31-78, 283-30-64

Ленинский район - 212-14-63, 212-13-63, 212-33-74

Мотовилихинский район - 260-37-77

Орджоникидзевский район - 263-47-26, 263-54-01

Свердловский район -244-13-89, 244-40-13

Поселок Новые Ляды - 295-86-46, 295-85-82

Департамент ЖКХ: отдел организации управления МКД – 212-50-06, 212-46-32; отдел муниципального жилищного контроля – 290-05-17, 212-69-76.