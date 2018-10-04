2018-10-04T17:19:12+03:00
Общество

В Перми объединили четыре больницы в одно медучреждение

Его возглавит экс-министр здравоохранения Анастасия Крутень
Андрей МАТЛИН
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В минздраве обещают, что объединение позволит эффективнее использовать дорогое оборудование.В минздраве обещают, что объединение позволит эффективнее использовать дорогое оборудование.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Прикамье продолжается объявленный ранее процесс слияния и укрупнения медицинских учреждений.

Так, уже произошло объединение медучреждений в Березниках и Усолье, в Кунгуре.

Теперь очередь дошла до краевого центра.

- На карте Перми появилось новое лечебное учреждение – Городская клиническая больница им. С.Н. Гринберга, - сообщили в краевом минздраве. - В Кировском районе Перми закончен процесс слияния четырех государственных медицинских учреждений – КМСЧ № 11 им. С.Н. Гринберга, ГКБ № 21, ГП № 12 и хосписа ГБ № 10.

Укрупненную больницу возглавит Анастасия Крутень. Сейчас она занимает пост главврача 11-й медсанчасти, а с 2012 по 2015 годы была министром здравоохранения Прикамья.

- Объединение медицинских организаций позволит эффективней использовать томографы, УЗИ, ангиографы и другое дорогостоящее оборудование, которым располагает МСЧ № 11, - пообещали в минздраве.

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