В Перми объединили четыре больницы в одно медучреждение
В Прикамье продолжается объявленный ранее процесс слияния и укрупнения медицинских учреждений.
Так, уже произошло объединение медучреждений в Березниках и Усолье, в Кунгуре.
Теперь очередь дошла до краевого центра.
- На карте Перми появилось новое лечебное учреждение – Городская клиническая больница им. С.Н. Гринберга, - сообщили в краевом минздраве. - В Кировском районе Перми закончен процесс слияния четырех государственных медицинских учреждений – КМСЧ № 11 им. С.Н. Гринберга, ГКБ № 21, ГП № 12 и хосписа ГБ № 10.
Укрупненную больницу возглавит Анастасия Крутень. Сейчас она занимает пост главврача 11-й медсанчасти, а с 2012 по 2015 годы была министром здравоохранения Прикамья.
- Объединение медицинских организаций позволит эффективней использовать томографы, УЗИ, ангиографы и другое дорогостоящее оборудование, которым располагает МСЧ № 11, - пообещали в минздраве.