В Прикамье пропал 13-летний подросток

СЕГОДНЯ 17:03 2018-10-04T17:03:27+03:00

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В Пермском крае разыскивают 13-летнего Даниила Докшина. 2 октября он ушел из дома в Конец-Борскую школу, которая находится на улице Циолковского в городе Краснокамск, и до сих пор не вернулся.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, на вид Даниилу 13-14 лет. Рост - 160 сантиметров, у него худощавое телосложение, темные волосы, карие глаза.

Приметы

Подросток был одет в камуфлированную куртку коричневого цвета с синими вставками, на левом плече расположены цифры «96». Также он был в белой рубашке, черной олимпийке, темных штанах. На ногах - кроссовки. С собой у него был синий рюкзак и пакет с черными ботинками. Особые приметы - родинка над губой.

- Если вы знаете, где находится Докшин, звоните по телефонам 8 (342 73)320 92, 8 (34273)32 002 или 02, - говорят в полиции.- За него очень переживают родственники!