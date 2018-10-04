Сотрудники пермского УФАС нашли нарушения на печатной фабрике «ГОЗНАК»

4 Окт. 19:01 2018-10-04T22:13:44+03:00

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На Пермской печатной фабрике – филиале АО «ГОЗНАК» потребовалось выполнить не запланированные ремонтные работы. Как и положено, там объявили конкурс по выбору подрядчика.

На него заявились четыре компании. Но три из них конкурсная комиссия «отсеяла», сославшись на то, что в предоставленной конкурсной документации не хватало некоторых документов.

В итоге победителем конкурса было объявлено ООО «Компания «Аллегрис».

Однако когда пермские антимонопольщики решили проверить, как он проходил, выяснилось, что компания-победитель тоже не предоставила нужных документов.

- Заявку компании, которая выиграла конкурс, следовало тоже отклонить, так как у предприятия также отсутствовали необходимые для участия в конкурсе документы, в частности, не было лицензии МЧС, наличие которой являлось обязательной, - пояснил ведущий специалист-эксперт Пермского УФАС Павел Литвинов. – Тем самым было нарушено законодательство о конкуренции. Данные о нарушениях, допущенных должностными лицами, будут переданы в СУ СКР по Пермскому краю.