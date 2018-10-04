Тимати приедет в Пермь на официальное открытие Black Star Burger и бесплатно раздаст 1000 бургеров

СЕГОДНЯ 16:07 2018-10-04T16:09:01+03:00

А еще рэпер исполнит свои хиты со сцены

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17 октября в 16-00 состоится официальное открытие ресторана Black Star Burger. По традиции, на открытие приедет Тимати.

- Он исполнит несколько хитов на сцене, которую установят на улице Пермской, - рассказали в ресторане. - А пермякам бесплатно раздадут 1000 бургеров. Готовить их будут прямо на сцене.

Напомним, 5 сентября в Перми состоялось техническое открытие ресторана быстрого питания «Black Star Burger». Бургерная разместилась на первом этаже бизнес-центра "Ленком" (Комсомольский проспект, 28а). Первые несколько недель заведение фаст-фуда работает в тестовом режиме. В меню есть бургеры с говядиной или индейкой за 295 (обычный) и 445 рублей (двойной), вегетарианские «вега-сырные» за 240 рублей. За гавайский придется отдать 315 рублей, столько же стоит «Пермь-слоу». А за 699 рублей можно отведать VIP-бургер с трюфельным маслом и смородиновым джемом.