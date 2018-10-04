В Перми дисквалифицирован директор УК, виновной в падении наледи на голову 9-месячной малышки

СЕГОДНЯ 14:41 2018-10-04T15:11:32+03:00

Он шесть месяцев не сможет занимать руководящие должности

Изменить размер текста: A A

Кировский районный суд принял решение дисквалифицировать генерального директора управляющей компании «ЖКХ Кировский» (ранее - УК «Гарант») Алексей Рямов. Он наказан за управление многоквартирным домом с нарушением лицензионных требований. Кроме того, управляющая компания, которой он руководил, плохо следила за состоянием дома на ул. Калинина, 30а. В здании протекала крыша, а «Гарант» ничего не предпринимал.

Ранее Рямов уже привлекался к ответственности за ненадлежащее оказание услуг по договору управления многоквартирным домом. Основанием для дисквалификации стало повторное привлечение к ответственности. Кроме того, со стороны общества систематически допускаются нарушения лицензионных требований в сфере управления многоквартирными домами.

Напомним, что ранее управляющая компания «Гарант» признана виновной в падении наледи с крыши на коляску с 9-месячным ребенком Младенец с тяжелой травмой головы был госпитализирован в реанимацию Краевой детской клинической больницы. Врачи сделали операцию, но безрезультатно. Девочка скончалась.

В ходе прокурорской проверки установлено, что УК несвоевременно чистила крышу дома от снега и наледи. Постановлением мирового судьи «Гарант» привлечен к штрафу в размере 250 тыс. рублей