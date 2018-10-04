2018-10-04T13:34:32+03:00
Общество

Пермяк отсудил двойную стоимость бани

Брус, который он купил, стал расходиться по швам
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Пермяк купил в обществе с ограниченной ответственностью клееный брус и построил из него баню. Через некоторое время он обнаружил, что брус расходится по швам. Он заказал экспертизу, которая подтвердила, что в приобретенном брусе выявлены производственные дефекты.

Он сообщил о недостатках продавцу, но она была оставлена без удовлетворения. Тогда пермяк потребовал вернуть 353770 рублей за некачественный товар, а также неустойку и компенсацию морального вреда.

В суде представитель фирмы-изготовителя бруса заявил, что не согласен с заключением экспертов, которые сделали неверные выводы.

Суд назначил проведение независимой строительно-технической экспертизы. Она также пришла к выводу, что брус не соответствует установленным в Российской Федерации строительным нормам и правилам.

После выводом экспертов, суд удовлетворил требования покупателя. Продавец должен вернуть более 350 тысяч за некачественный товар, заплатить такую же сумму в качестве неустойки. Кроме того, покупателю должны выплатить компенсацию морального вреда в размере 8 тысяч рублей, штраф в размере 357 770 рублей и расходы на проведение экспертизы в размере 20 тысяч рублей, сообщили в краевом суде.

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