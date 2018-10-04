«Газпром» и Пермский край расширят границы сотрудничества

СЕГОДНЯ 11:09 2018-10-04T11:09:47+03:00

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Стенд Пермского края на VIII Петербургском международном газовом форуме посетил заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов. Ему представили уникальные региональные разработки.

В частности, Виталий Маркелов ознакомился с обновленным сканером-дефектоскопом, а также новыми IT-решениями пермских предприятий: «цифровой трубой» и многофункциональной транспортной платформой для диагностики труб.

После этого состоялась рабочая встреча губернатора Пермского края Максима Решетникова и Виталия Маркелова.

Виталий Маркелов подчеркнул, что регион является надежным партнером «Газпрома». «Пермский край – наш надежный партнер. С регионом у нас длительные отношения в сфере транспортировки газа. На объектах «Газпрома» успешно используются пермские газотурбинные двигатели, – отметил Виталий Маркелов. – Сейчас у нас активно развивается сотрудничество по направлению диагностики трубопроводов. Появление «умных» роботов позволяет получать нам точную информацию о дефектах, оперативно их устранять и тем самым повышать надежность и безопасность работы нашей газотранспортной системы. Сегодня мы договорились с Максимом Геннадьевичем усилить работу по этому направлению».

По словам губернатора Максима Решетникова, важную роль в развитии сотрудничества между регионом и предприятиями «Газпрома» сыграла новая система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. Пермский край является лидером среди регионов страны по количеству предприятий, которые получили от «Газпрома» документ о соответствии стандартам качества. Глава региона отметил, что если до 2017 года от пермских предприятий было подано 65 заявок на сертификацию, то после 2017 их уже 37 и готовятся еще 32. «Все больше и больше предприятий присоединяются к кооперации. «Газпрому» это дает больше выбора – растет конкуренция между поставщиками, а для региона – это возможность получения большего объема заказов. Рост числа заявок на 20% с 2017 года – это существенный импульс, теперь важно его сохранить», – подчеркнул Максим Решетников.

Справка:

В мае 2014 года в рамках Петербургского международного экономического форума была подписана Дорожная карту проекта по расширению использования высокотехнологичной продукции научно-производственных организаций Пермского края в интересах «Газпрома». В 2017 году срок действия документа был продлен. Реализация дорожной карты позволяет ежегодно наращивать объемы поставок продукции пермских предприятий в адрес компании. Если в 2017 году они оценивались в 8,95 млрд рублей, то в 2018 году могут превысить 9,2 млрд рублей.