2018-10-04T10:49:50+03:00
Общество

Пермский край готов к переходу на цифровое телевещание

Это произойдет с января 2019 года
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В Прикамье состоялся вебинар Министерства информационного развития и связи Пермского края. С докладом о сокращении аналогового вещания и переходе на цифровое телевещание выступил министр информационного развития и связи Пермского края Игорь Никитин.

Сейчас доля аналогового телевидения составляет 94,2%, при этом в хорошем качестве общедоступны только два канала: «Первый» и «Россия 1». С января 2019 года планируется перейти на цифровое телевидение. Сейчас в тестовом режиме транслируется десять каналов. С января количество каналов увеличится до 20, также добавится три радиоканала. Доля охвата населения увеличится с 94,2 до 98,97%.

Как отметил ранее губернатор Пермского края Максим Решетников, важно оказать необходимую социальную поддержку старшему поколению и жителям со старым оборудованием. Краевые власти компенсируют затраты ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и пенсионерам.

Социальная поддержка отдельным категориям жителей региона будет оказана в размере до 1000 рублей, проживающим в зоне охвата цифровым вещанием для покупки цифровой приставки к телевизору, и до 6000 рублей – тем, кто не попадает в зону охвата цифрового телевидения, — для покупки спутниковой тарелки.

«Около десяти лет в стране идет грандиозная работа по перестройке всей системы трансляции телевизионного вещания, которой не было 30 лет. Сейчас в Пермском крае построено 55 цифровых телевизионных станций, регион готов к переходу на цифровой телевещание», — отметил Игорь Никитин.

Также министр подчеркнул, что для тех, кто использует спутниковое или кабельное телевидение, никаких изменений не ожидается. Вопрос перехода с аналогового сигнала на цифровое коснется 1% населения. Порядка 26,9 тыс из 2,6 млн человек в Прикамье не попадают в зону охвата цифрового телевидения. С полным списком населенных пунктов можно ознакомиться на сайте Министерства. 99% находятся в зоне охвата телевидения нового поколения.

При подключении к цифровому телевидению необходимо наличие телевизора, поддерживающего стандарт DVB-T2 (после 2012 года выпуска) или наличие цифровой приставки стандарта DVB-T2/MPEG4 с поддержкой режима Multiple PLP, а также наличие всеволновой или дециметровой антенны.

Посмотреть запись вебинара можно в социальных сетях «Вконтакте», «Одноклассники» и на канале в Yotube.com. Запись также размещена на сайте региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае, выступившей организатором мероприятия.

Обращаем внимание, что в комментариях к видео все желающие могут задать свои вопросы по теме вебинара. Ответы на них будут даны в ходе следующего эфира.

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