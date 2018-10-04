В Перми бомбила снял деньги с банковской карты, которая выпала из кармана пассажира
В Перми все чаще преступления совершают водители. Очередной такой случай произошел в Мотовилихе.
28-летний пермяк возвращался из ночного клуба. На улице он поймал попутку. Водитель согласился его подвезти. В салоне автомобиля молодой человек оставил кредитную карточку, которая выпала из кармана на заднее сиденье.
Парень вернулся домой, а его карточкой воспользовался водитель. Он вспомнил пароль, который молодой человек вводил при бомбиле для оплаты поездки. С карточки нечестный на руку водитель снял 20 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе краевой полиции.
Бомбила был задержан и доставлен в отдел полиции. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Следственные мероприятия продолжаются.
Ранее мы писали, что водитель, который устроил массовую аварию с пострадавшими в Перми, 21 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД