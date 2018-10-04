В Перми бомбила снял деньги с банковской карты, которая выпала из кармана пассажира

СЕГОДНЯ 10:24 2018-10-04T10:24:09+03:00

Водитель вспомнил пароль, который вводил клиент и снял с карточки наличные

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В Перми все чаще преступления совершают водители. Очередной такой случай произошел в Мотовилихе.

28-летний пермяк возвращался из ночного клуба. На улице он поймал попутку. Водитель согласился его подвезти. В салоне автомобиля молодой человек оставил кредитную карточку, которая выпала из кармана на заднее сиденье.

Парень вернулся домой, а его карточкой воспользовался водитель. Он вспомнил пароль, который молодой человек вводил при бомбиле для оплаты поездки. С карточки нечестный на руку водитель снял 20 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Бомбила был задержан и доставлен в отдел полиции. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Следственные мероприятия продолжаются.

Ранее мы писали, что водитель, который устроил массовую аварию с пострадавшими в Перми, 21 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД