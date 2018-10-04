2018-10-04T10:02:26+03:00
Общество

В Прикамье женщина купила три иномарки и разорилась на транспортном налоге

Любительница роскошных машин едва не лишилась своего автопарка
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Архив "КП"
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Жительница Краснокамска любила роскошные машины, но не знала что нужно вовремя оплачивать транспортный налог.

У автоледи находилось три иномарки класса люкс. Решив продать одну из машин, она столкнулась с неожиданной проблемой — запретом на регистрационные действия, который вынесли судебные приставы. Оказывается, она задолжала около 200 тысяч рублей за транспортный налог.

По словам женщины, она не подозревала, что налог на роскошные машины тоже окажется впечатляющим. Женщина пошла к судебным приставам и они доходчиво объяснили владелице автопарка, что она может лишиться своих машин, если не погасит долги.

Не желая допускать реализации любимых машин с публичных торгов, должница полностью погасила сумму налоговых сборов, сообщили в службе судебных приставов.

Ранее мы писали, что жительница Прикамья решила проучить соседей, но была наказана за ложные доносы.

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