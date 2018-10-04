В Прикамье задержали угонщиков, которые скрылись с места ДТП

СЕГОДНЯ 09:42 2018-10-04T09:42:03+03:00

Хозяин машины живет в Удмуртии и даже не подозревал, что его автомобиль угнали

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В Чайковском в сентябре произошло дорожно-транспортное происшествие в районе ГЭС. Водитель ВАЗ-2110 столкнулся с автомобилем «Лада Гранта» и скрылся с места происшествия.

Полицейские изучили запись с видеорегистратора «Лады» и установили номер ВАЗа. Был объявлен план «Перехват», данные были переданы всем нарядам полиции.

Спустя некоторое время сотрудники ДПС остановили ВАЗ-2110. За рулем находился 19-летний молодой человек, в салоне находились еще трое пассажиров.

- Внешний вид салона говорил о том, что ВАЗ угнан: ключ в замке зажигания отсутствовал, из панели приборов торчали провода, - рассказали в пресс-службе краевой полиции. - Водитель не смог предоставить документы на транспортное средство.

По базе данных полицейские установили истинного владельца ВАЗа. Им оказался житель Удмуртии и даже не знал, что его имущество похищено. Автомобиль возвращен владельцу.