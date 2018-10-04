В Березниках сбили двух пешеходов, один из них скончался

СЕГОДНЯ 09:04 2018-10-04T09:04:04+03:00

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3 октября в течение полутора часов в Березниках произошло два ДТП с участием пешеходов. Так, в 19.20 48-летний водитель на «Рено Логан» сбил пешехода напротив дома №45 по ул. Новосодовая. 26-летний мужчина переходил дорогу в неустановленном месте. От полученных травм он скончался на месте, сообщили в ГИБДД Березников.

В этот же день в 20.55 на перекрестке улиц Парижской Коммуны и Потемина 37-летний водитель также на «Рено Логане» сбил на переходе 43-летнюю женщину. Она перебегала дорогу на красный свет. В результате нарушительница с множественными травмами госпитализирована в городскую больницу №1.

По фактам ДТП березниковская полиция проводит проверку. Госавтоинспекция напоминает о соблюдении правил дорожного движения всеми участниками дорожного движения.

Ранее мы писали, что в Перми иномарка сбила 8-летнего школьника на тротуаре.