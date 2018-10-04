2018-10-04T08:36:27+03:00
Общество

В Перми будет ходить маршрутка 4т «Липовая гора - микрорайон Крохалева»

Стоимость проезда составит 20 рублей
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Перми с 10 октября открывается новый автобусный маршрут 4т, который будет следовать от Липовой горы до микрорайона Крохалева. Три микроавтобуса будут ходить с интервалом в 30 минут. В будние дни на маршруте будет работать три автобуса, в выходные - два. Сейчас расписание движения нового маршрута разрабатывает «Гортранс».

Новый маршрут 4т в направлении центра города будут следовать по улицам Героев Хасана, Хлебозаводская, Куйбышева, Солдатова, Лодыгина, Академика Курчатова.

Остановки маршрутки: Липовая гора - Молкомбинат - «Баумолл» - Железнодорожный переезд - «Велта», ул. Яблочкова - ул. Обвинская - ул. Моторостроителей - микрорайон Краснова - «Детский мир» - ул. Муромская - микрорайон Крохалева.

В обратном направлении добавлены остановки - ул. Гусарова, ул. Моторостроителей и «Базы» и отсутствует остановка на ул. Яблочкова.

Ранее мы писали, что в Орджоникидзевском районе Перми до конца октября отремонтируют развязку у КамГЭСа.

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