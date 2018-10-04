В Перми иномарка сбила 8-летнего школьника на тротуаре

СЕГОДНЯ 07:42 2018-10-04T07:42:40+03:00

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3 октября 8-летний школьник возвращался один с учебы домой. В 12.35 во дворе домов по ул. Липатова, 2 и 4 в Кировском районе Перми на тротуаре его сбила иномарка. Автомобилем «Шевроле Круз» управлял 30-летний мужчина.

Ребенок получил ушиб ноги, ему назначено амбулаторное лечение.

В отношении водителя возбуждено административное расследование по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего». Устанавливаются все обстоятельства происшествия, сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Напомним, что в отношении водителя, который насмерть сбил пенсионерку и устроил ДТП с пострадавшими, возбудили уголовное дело. Утром 2 октября в Орджоникидзевском районе Перми произошла авария. На улице Новогайвинская водитель автомобиля «Тойота» насмерть сбил 76-летнюю женщину-пешехода, которая шла по обочине дороги, а затем вылетел на «встречку», где столкнулся с автомобилями «Хендай» и ВАЗ-2114. Пенсионерка скончалась на месте.