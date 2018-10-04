В Перми отремонтируют здание детско-юношеского центра имени Василия Соломина

СЕГОДНЯ 07:16 2018-10-04T07:16:58+03:00

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Один из популярных в городе детско-юношеский центр имени прославленного боксера, нашего земляка Василия Соломина в Мотовилихинском районе располагается в здании 1917 года постройки. Сам центр работает с 29 октября 1992 года. Там проводились не только занятия для школьников, но и районные праздники, конкурсы, фестивали, творческие встречи.

После масштабной реконструкции в здание вернутся танцевальные и музыкальные коллективы. На первом этаже планируется разместить спортивный сектор, а на третьем этаже появится интерактивная библиотека и зрительский зал на 400 человек. Кроме того, в отремонтированном корпусе будут проводить занятия по робототехнике и моделированию.

Сегодня в здании ведутся демонтажные и земляные работы, усиление фундаментов, устройство железобетонных перекрытий. Завершить работы подрядчик должен к следующему учебному году.