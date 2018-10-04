2018-10-04T06:46:25+03:00
Происшествия

44-летний пермяк, пропавший в августе, найден мертвым

Мужчина вышел из своего дома из Дзержинского района и больше не вернулся
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Печальную весть сообщили вчера, 3 октября, поздно вечером волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой. «Найден, погиб. Соболезнования родным и близким. Просьба снять репосты», - написали добровольцы на своей официальной странице ВКонтакте.

Поиск 44-летнего пермяка, пропавшего в августе, окончен. Мужчину нашли мертвым. Сейчас в причинах смерти будут разбираться полиция.

1 августа 44-летний житель Перми вышел из дома в Дзержинском районе краевой столицы и больше не вернулся. Родные написали заявление в полицию, к поискам присоединились волонтеры и неравнодушные горожане, но мужчину нигде не могли найти.

Тем временем, в Прикамье СКР проверяет, почему не оказали помощь бабушке, умершей в больнице от опухоли. В родном Кизеле 92-летнюю женщину не хотели лечить из-за возраста. Затем после сообщений в СМИ ее доставили в Пермь, но 1 октября она скончалась.

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