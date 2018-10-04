В Прикамье осуждены гастролеры, которые напали на дом 90-летнего ветерана войны и связали его дочь

СЕГОДНЯ 06:34 2018-10-04T06:43:38+03:00

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Двое 33-летних мужчин из Костромской области действовали по наводке знакомой цыганки. Они приехали на «гастроли» в поселок Оверята Краснокамского района с целью обокрасть ветерана Великой Отечественной войны. Наводчица рассказала, что 90-летний пожилой мужчина получает хорошую пенсию и показала, где он живет.

Женщина осталась следить за окружающей обстановкой, чтобы при необходимости предупредить об опасности. Ее подельники направились к дому, натянув на головы черные маски с прорезями для глаз и перчатки.

- Цыгане ворвались в дом, где хозяева мирно смотрели телевизор, ударили женщину по лицу, избили, сбили с ног, а затем связали ее, - рассказали в Краснокамском суде. - Они оставили дочь ветерана на полу с крепко связанными руками и ногами. Осмотрев помещение и не найдя ничего, они потребовали от связанной женщины сказать, где находятся деньги.

Испуганная 51-летняя хозяйка дома показала головой на стол, из-под скатерти которого гастролеры взяли 2500 рублей. Из холодильника они забрали три батона колбасы, из шкафа – несколько пачек чая.

Преступники оставили женщину в связанном положении. Также они достали аккумуляторы из мобильных телефонов хозяев, чтобы те не смогли вызвать полицию, и закрыли дом снаружи.

Утром следующего дня проходивший мимо сосед заметил дыру в заборе. Почувствовав неладное, он зашел в дом, обнаружив там связанную женщину, которая была еле жива.

Сосед попытался развязать веревки вручную, однако сумел разрезать их только с помощью ножа. Мужчина перенес потерпевшую на кровать, вызвал «скорую помощь». Через несколько часов женщина скончалась в больнице.

Через месяц после этих событий скончался и прикованный к постели отец потерпевшей, который своими глазами видел, как убивают его дочь, но не мог ничем помочь.

Оба налетчика отправятся в места лишения свободы на 14 лет каждый, и будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.