2018-10-04T06:14:23+03:00
Происшествия

В Перми осужден торговец кокаином

Наркодилер проведет в исправительной колонии строгого режима 6 лет
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Орджоникидзевском районе Перми перед судом предстал 39-летний мужчина, обвиняемый по нескольким статьям, включая наркоторговлю и отмывание денег.

Судом доказано, что в декабре 2017 года 39-летний наркоман приобрел за пределами Пермского края более 75 грамм кокаина. Часть наркотика он передал своему знакомому, который перепродал кокаин.

Полицейские сумели задержать двух наркодилеров при очередной попытке сбыта запрещенных веществ. У мужчин было обнаружено 7 грамм наркотиков. Кроме того, в ходе обыска квартиры 39-летнего пермяка было изъято еще 0,5 гр. кокаина.

Также подсудимый занимался отмыванием денег от продажи наркотиков. Так он попросил перевести 200 тысяч рублей на свою банковскую карту через расчетный счет организации, принадлежащей знакомому предпринимателю.

Суд приговорил виновного к 6 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 50 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу, сообщили в краевой прокуратуре.

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