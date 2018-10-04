В Райском саду Мотовилихи ремонт ротонды завершится 20 октября

СЕГОДНЯ 06:02 2018-10-04T06:02:30+03:00

Также реконструируется лестница, которая ведет от улицы Братьев Каменских к саду

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В Мотовилихинском районе Перми продолжается благоустройство Райского сада (бывший сад им. Свердлова). Одним из главных видов работ является ремонт ротонды. Уже восстановлены колонны, завершается ремонт подходов лестниц. Сейчас подрядная организация выполняет замену пола.

Также завершается ремонт основной лестницы, ведущей от улицы Братьев Каменских в сад. Строители укладывают новое покрытие – гранитную плитку. В сквере уже завершены работы по замене водопропускных лотков, почти окончена покраска металлического ограждения и забора.

В ближайшее время планируется обустроить перила для маломобильных групп населения по центру при входе в сад, поставить скамейки и урны, облагородить газоны.

Ремонт планируется завершить 20 октября.

Напомним, что в Орджоникидзевском районе Перми до конца октября отремонтируют развязку у КамГЭСа. Работы ведутся в ночное время.