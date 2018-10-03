2018-10-03T13:00:16+03:00
Общество

Жительница Прикамья решила проучить соседей, но была наказана за ложные доносы

Полицейские несколько раз приезжали на вызовы зря
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Жительница Большесосновского района Пермского края хотела проучить соседей с помощью полиции. Первый раз пенсионерка позвонила и сообщила, что соседская собака бегает по двору и гоняет ее куриц.

Прибывшего на место сотрудника полицейского встретили недоумевающие хозяева животного. Пес сидел спокойно на привязи. Заявительница почему-то дверь в ограду не открыла. В свою очередь, соседи рассказали, что пенсионерка часто употребляет спиртные напитки и любит выяснять отношения, находясь «под градусом». Убедившись, что собака не представляет угрозу, сотрудник полиции удалился.

В следующий раз женщина заявила, что подверглась оскорблениям со стороны соседей. Оговоренные муж с женой пояснили, что работали на участке, когда обидчивая односельчанка в нетрезвом состоянии вышла в огород и стала комментировать действия супружеской пары. Не получив никакой реакции на свои выкрики, она вызвала полицию.

Судья обязала правонарушительницу выплатить в общей сложности 2 тысячи рублей, но она не торопилась погашать штрафы. За уклонение от исполнения административного наказания судебные приставы составили в её отношении еще два протокола. Теперь ей необходимо выплатить уже 4 тысячи рублей.

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