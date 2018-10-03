2018-10-03T12:08:04+03:00
Общество

В Прикамье СКР проверяет, почему не оказали помощь бабушке, умершей в больнице от опухоли

92-летнюю женщину не хотели лечить из-за возраста
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Губахинские следователи проводят доследственную проверку по факту неоказания медицинской помощи 92-летней жительницы Кизела, которая умерла в пермской больнице, сообщили в краевом следственном комитете.

Напомним, что пенсионерка скончалась 1 октября. У жительницы Кизела Зои Ивановны образовалась на лице огромная опухоль, но лечить пенсионерку отказывались, ссылаясь на возраст. Позже пенсионерку доставили на прием в Кизел, а затем отвезли в больницу в Пермь.

- Медики установили, что хирургическое лечение невозможно из-за особенностей его локализации (лицо, шея), - рассказали в пресс-службе минздрава. - Заболевание осложнялось кровотечением. 28 сентября в клинике краевого центра пациентке с помощью эндоваскулярных методов лечения кровотечение остановлено.

Но, к сожалению, 1 октября пенсионерка скончалась. У нее прогрессировали уже имевшееся заболевание, а также состояние организма сильно ухудшилось.

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