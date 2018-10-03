2018-10-03T11:00:49+03:00
Общество

В Орджоникидзевском районе Перми до конца октября отремонтируют развязку у КамГЭСа

Работы ведутся в ночное время
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Орджоникидзевском районе начался ремонт транспортной развязки на пересечении улицы Набережной и серпантина. Общая площадь отремонтированного участка дороги составит более 3,5 тысяч квадратных метров.

Подрядчики уже завершили фрезерование проезжей части и демонтаж пластмассовых ограждений, бортового камня. Уложен нижний выравнивающий слой асфальта. В ближайшее время дорожники приступят к укладке верхнего слоя асфальтобетона

Работы ведутся в ночное время, завершить ремонт планируется до конца октября.

Всего в 2018 году в Орджоникидзевском районе отремонтировано свыше 80 тысяч кв. метров автомобильных дорог, тротуаров и дворовых проездов и 80 тысяч кв. метров дорог частного сектора.

В этом году Пермь приблизилась к выполнению ремонта еще одного миллиона квадратных метров дорог. Так, продолжаются работы по капитальному ремонту улицы Уральской, которые должны завершиться 15 октября.

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