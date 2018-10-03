В Перми водитель Mitsubishi заплатит за разбитую Subaru почти 1,5 млн рублей компенсации

СЕГОДНЯ 10:45 2018-10-03T10:45:43+03:00

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Перед Новым годом на дороге Чернушка-Куеда произошло лобовое столкновение двух иномарок - Mitsubishi - L200 и Subaru Forester. Виновником аварии стал водитель пикапа, который не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.

Водитель Subaru серьезно пострадала в ДТП. Она получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, множественные переломы нижних конечностей, разрыв легкого и пр.

Чернушинский районный суд признал виновным водителя Mitsubishi в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Владелец поврежденного автомобиля представил в суде экспертное заключение, что автомобиль не подлежит восстановлению, сообщили в пресс-службе краевого суда.

С виновного в аварии потребовали взыскать компенсацию морального вреда в размере 700 тысяч рублей в пользу пострадавшего водителя и 752 тысяч рублей - в пользу владельца Subaru.

Суд требования истцов удовлетворил, а краевой суд оставил без изменения.