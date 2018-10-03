В Перми «Нива» столкнулась с фурой, пострадали 70-летние водитель и пассажирка

СЕГОДНЯ 07:44 2018-10-03T07:44:37+03:00

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2 октября около 12 часов дня в Орджоникидзевском районе Перми произошла серьезная авария. По предварительным данным, 70-летний водитель «Шевроле Нива» выезжал с улицы Цимлянской на Восточный обход. Пожилой мужчина не предоставил преимущества большегрузу «Скания». Фура ехала по главной дороге.

- В результате ДТП водитель внедорожника получил ушибы и ссадины рук и ног, ему назначено амбулаторное лечение, - сообщили в краевой полиции. - Его 70-летней пассажирке оказана разовая медицинская помощь. По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

Напомним, что 2 октября в массовой аварии у КамГЭСа погибла 76-летняя женщина. Еще шесть человек пострадали. Авария произошла в Орджоникидзевском районе Перми у КамГЭСа на улице Новогайвинской. Столкнулись несколько автомобилей. Трех человек госпитализировали в медсанчасть №7. 45-летняя женщина находится в тяжелом состоянии, ей подключили аппарат искусственной вентиляции легких. 19-летнего молодого человека отвезли в травмпункт.